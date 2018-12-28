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28.12.18 / 10:28 Новости / Петербург и Ленобласть

Ноябрь стал лучшим месяцем для петербургского авторынка за последние четыре года

В ноябре продано почти 15 тыс. автомобилей

Hyundai

Фото: wallpaper.zone

Ноябрь стал лучшим месяцем для петербургского автомобильного рынка за последние четыре года. Об этом в пятницу сообщили в аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб».

В ноябре было продано почти 15 тыс. авто. Это на 11% лучше результата ноября прошлого года. За 11 месяцев 2018 года в Петербурге продано более 143,5 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 16% больше год к году.

Второй месяц подряд самое большое количество автомобилей продано дилерами KIA – это 2,2 тыс. авто, что показывает рост в два раза по отношению к ноябрю прошлого года. Hyundai остался лидером петербургского рынка с продажами более 1,5 тыс. авто за месяц, но вновь показал отрицательную динамику – на 11%. По продажам за месяц Hyundai на втором месте.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам 11 месяцев 2018 года в Петербурге было выпущено около 344,1 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 8,9% больше год к году. В ноябре петербургские предприятия собрали порядка 36,2 тыс. авто. В годовом выражении рост составил 17%.

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