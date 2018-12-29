Власти рассказали о перекрытиях дорог в Петербурге в новогодние праздники В центре и не только

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и Государственная административно-техническая инспекция рассказали о том, какие дорогие перекроют в Петербурге в новогодние каникулы. Сообщения об этом появились в пятницу.

В центре города из-за проведения «Фестиваля огня» движение транспортных средств будет прекращено с 22:00 4 января до 06:00 5 января, с 22:00 5 января до 06:00 6 января, с 20:00 6 января до 6:00 7 января, а также с 18:00 до 22:00 7 января по Биржевой площади и Биржевому проезду, а также с 17:00 до 22:30 7 января и 8 января по Биржевой площади, Биржевому проезду, Таможенному переулку, Дворцовому мосту, Университетской набережной на участке от Дворцового моста до Менделеевской линии. С 08:00 5 января до 08:00 9 января автомобилистам запретят парковаться в Биржевом проезде на примыкании к Биржевой площади и в крайней правой полосе движения Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.

Также ограничения движения обещают жителям и гостям Пушкина и Кронштадта. С 23:30 31 декабря 2018 года до 03:00 1 января 2019 года в связи с празднованием Нового года в Кронштадте будет прекращено движение транспортных средств по Коммунистической улице от Манежного переулка до Обводного канала. В Пушкине с 18:00 31 декабря 2018 года до 08:00 1 января 2019 года запретят движение транспортных средств по Магазейной улице на участке от Оранжерейной улицы до Леонтьевской улице.

Кроме того, ГАТИ сообщает, что с 1 января по 6 января будет ограничено движение по набережной Карповки от Каменноостровского проспекта до улицы Литераторов. Остальные ограничения движения из-за ремонтных работ перечислены на сайте инспекции.