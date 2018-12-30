Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла ЧМ по блицу в Петербурге Среди мужчин чемпионом стал Магнус Карлсен

Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу, который проходит в Петербурге. Это произошло в воскресенье.

Россиянка набрала 13,5 очков, не проиграв ни одной партии по итогам 17 туров, передает ТАСС. Второе место досталось иранке Сарасадат Хадемальшарьех (13), третья строчка у китаянки Лэй Тинцзе (12,5).

Среди мужчин чемпионом мира по блицу стал норвежец Магнус Карлсен. По итогам 21 тура гроссмейстер набрал 17 очков, не проиграв ни одной партии. Второе место у поляка Ян-Кшиштофа Дуда (16,5), третье – у американца Хикару Накамура (14,5), уточняет агентство.

Добавим, мужской и женский чемпионаты мира по рапиду и блицу проходят в Петербурге 25-30 декабря. Их общий призовой фонд составляет порядка $1,15 млн.