Смольный хочет строить все детсады с бассейном

В будущем все детские сады в Петербурге будут строиться с бассейном. Об этом в воскресенье заявил врио губернатора города Александр Беглов, сообщили в Смольном.
По его словам, Петербург – морской город, и дети «должны учиться плавать с ранних лет». Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что новые сады должны быть также светлыми и безопасными.
Добавим, Беглов сделал соответствующее заявление во время осмотра нового детского сада на Уральской улице Васильевского острова. Объект построило АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Застройщик безвозмездно передает детсад в собственность Петербурга. Сад, рассчитанный на 195 мест, начнет принимать детей в феврале 2019 года.
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