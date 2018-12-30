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30.12.18 / 13:55 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный хочет строить все детсады с бассейном

Потому что Петербург - морской город

Фото tv.ru

В будущем все детские сады в Петербурге будут строиться с бассейном. Об этом в воскресенье заявил врио губернатора города Александр Беглов, сообщили в Смольном.

По его словам, Петербург – морской город, и дети «должны учиться плавать с ранних лет». Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что новые сады должны быть также светлыми и безопасными.

Добавим, Беглов сделал соответствующее заявление во время осмотра нового детского сада на Уральской улице Васильевского острова. Объект построило АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Застройщик безвозмездно передает детсад в собственность Петербурга. Сад, рассчитанный на 195 мест, начнет принимать детей в феврале 2019 года.

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