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31.12.18 / 12:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На небоскребе «Лахта Центр» зажгли зеленые огни в честь Нового года

До конца праздников

Фото «Лахта Центр»

На небоскребе «Лахта Центр» зажгли зеленые огни в честь Нового года. Об этом пресс-служба здания сообщила в понедельник.

Зеленый цвет выбрали как символ «зеленого» статуса проекта и для создания аналогии с новогодней елкой. По информации пресс-службы, «Лахта Центр» — «самая высокая елка Европы». Огни будут освещать здание в течение всех новогодних праздников.

Напомним, «Лахта Центр» стоит на берегу Финского залива в Петербурге. Высота здания составляет 462 метра. Ранее небоскреб получил «платиновый» уровень экологического сертификата LEED. Здание набрало 82 балла из 100.

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