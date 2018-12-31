На небоскребе «Лахта Центр» зажгли зеленые огни в честь Нового года До конца праздников

На небоскребе «Лахта Центр» зажгли зеленые огни в честь Нового года. Об этом пресс-служба здания сообщила в понедельник.

Зеленый цвет выбрали как символ «зеленого» статуса проекта и для создания аналогии с новогодней елкой. По информации пресс-службы, «Лахта Центр» — «самая высокая елка Европы». Огни будут освещать здание в течение всех новогодних праздников.

Напомним, «Лахта Центр» стоит на берегу Финского залива в Петербурге. Высота здания составляет 462 метра. Ранее небоскреб получил «платиновый» уровень экологического сертификата LEED. Здание набрало 82 балла из 100.