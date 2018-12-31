Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году Условия не раскрыты

Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году. Об этом в понедельник сообщили в литовской госкомпании Lietuvos energijos tiekimas.

Все условия согласованы, передает BNS заявление организации. Поставки газа с 1 января обеспечены, следует из сообщения. При этом Lietuvos energijos tiekimas не раскрывает условия сделки и количество газа. В компании уточнили, что в настоящий момент договор оформляется.

Напомним, ранее стало известно о договоренностях по поставкам газа между Россией и Арменией. «Газпром» увеличил стоимость газа для страны. С начала следующего года она составит $165 за одну тыс. куб.м.