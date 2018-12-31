Все новости

31.12.18 / 18:15 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о метели 1 января

Порывы ветра 15-17 м/с

Фото: The Guardian

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о метели 1 января. Соответствующий прогноз ведомство опубликовало в понедельник.

Днем ожидается мокрый снег и метель. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-17 м/с. Температура воздуха днем – около 0 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в новогоднюю ночь снег идти не будет. Температура воздуха составит -5..-7 градусов. Колесов отметил, что снег должен пойти днем 1 января.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.