ГУ МЧС по Петербургу предупредило о метели 1 января Порывы ветра 15-17 м/с

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о метели 1 января. Соответствующий прогноз ведомство опубликовало в понедельник.

Днем ожидается мокрый снег и метель. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-17 м/с. Температура воздуха днем – около 0 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в новогоднюю ночь снег идти не будет. Температура воздуха составит -5..-7 градусов. Колесов отметил, что снег должен пойти днем 1 января.