Шесть автопроизводителей подняли цены на авто в России в конце 2018 года В частности, Audi и Volkswagen

С 16 по 31 декабря 2018 года цены на некоторые свои модели в России подняли шесть автопроизводителей. Об этом накануне передает «Автостат» со ссылкой на исследование цен новых легковых автомобилей портала «Цена Авто».

Например, на 2-7 тыс. рублей подорожал Audi A3 Sedan в двух начальных комплектациях – Premium и Premium Plus. От 18 тыс. до 23 тыс. рублей прибавили в цене пикап Volkswagen Amarok и минивэн Volkswagen Caddy с бензиновым двигателем, уточняет агентство.

Кроссоверы Subaru XV и Forester нового поколения подорожали на 20-30 тыс. рублей. Кроссовер Ford EcoSport вырос в цене на 48 – 50 тыс. рублей в новой и в дорестайлинговой версиях.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей до 2026 года. Кроме того, компания собирается представить девять фейслифтов – моделей авто с измененным внешним обликом. Для этого автопроизводитель провел набор инженеров.