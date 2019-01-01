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01.01.19 / 16:28 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге ожидаются сильные снегопады до 8 января

Уборку снега обеспечат более 7 тыс. дворников

из Петербурга вывезли снегВсю первую неделю нового года в Петербурге ожидаются снегопады, местами сильные. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

В частности, 1 января в отдельных районах города будет идти сильный снег до 9-12 см. При этом к вечеру снег начнет подтаивать.

По данным районных администраций, убирать снег во вторник вышли до 7,1 тыс. дворников, а также 590 спецмашин. Представители Жилищного комитета проводят объезды территорий, добавили в пресс-службе. Для комплексной уборки города задействованы 950 машин и более 1 тыс. работников ручного труда.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в среду, 2 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью и днем будет идти снег, мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в течение суток от -1 до +1 градуса. На дорогах ожидается гололедица, а днем — метель.

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