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02.01.19 / 13:53 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Три трамвая изменят маршруты из-за закрытия движения по Петергофскому шоссе

Трамваи №№ 36, 41 и 60

Фото АБН

Трамваи №№ 36, 41 и 60 временно изменят маршруты в связи с закрытием трамвайного движения по Петергофскому шоссе от улицы Доблести до Петербургского шоссе. Об этом в среду сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Движение на указанном участке будет закрыто в ночь с 4 на 5 января, с 5 на 6 января, а также с 6 на 7 января и с 7 на 8 января. Период закрытия — с 22:00 до 05:00.

Так, трамвай №36 будет курсировать от к/ст «Оборонная ул.» по действующей трассе до ул. Десантников, далее по ул. Десантников, ул. Маршала Казакова, пр. Стачек и по действующей трассе до к/ст «Оборонная ул.». Трамвай №41: от к/ст «Завод «Северная верфь»» по Корабельной ул., Кронштадтской ул., далее по действующей трассе до к/ ст «Пл. Тургенева». В свою очередь трамвай №60 будет ходить от к/ст «Завод «Северная верфь»» по действующей трассе до Петергофского шоссе, далее по Петергофскому шоссе, пр. Стачек и по действующей трассе до к/ст «Завод «Северная верфь»».

Добавим, в конце ноября Смольной установил график работы ночного транспорта в Петербурге в 2019 году. Так, петербургский метрополитен будет работать с 01:00 до 05:00 в праздничные дни, в частности, 7 января. Кроме того, в праздники по ночам будут курсировать ряд автобусов и троллейбусов. Отметим, стоимость проезда в ночное время не отличается от обычного тарифа.

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