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02.01.19 / 20:23 Новости / Петербург и Ленобласть

Верховный суд РФ отказал УФАС по Петербургу в споре с ЗакСом о перевозке депутатов

Суд не нашел оснований для пересмотра судебных актов

Фото АБН

В конце декабря 2018 года Верховный суд РФ отказал Управлению ФАС по Петербургу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по спору с городским парламентом. Об этом стало известно в среду из картотеки арбитражных дел.

Согласно определению, Верховный суд не нашел оснований для пересмотра судебных актов предыдущих инстанций. Внимание на информацию обратила «Фонтанка». Издание отмечает, что депутаты ЗакСа Петербурга смогут пользоваться служебными автомобилями от ГБАУ «Смольнинское» до конца 2019 года.

Напомним, УФАС признало нарушение антимонопольного законодательства со стороны ЗакСа при закупке транспортного обслуживания. В ведомстве установили, что городской парламент заключил контракт со «Смольнинским» на аренду авто без проведения торгов. В феврале 2018 года сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался признать недействительным контракт на аренду машин для депутатов с предприятием Смольного.

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