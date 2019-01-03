Московская биржа закрылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2375,60; РТС - 1086,80

Московская биржа в четверг закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,26% и составил 2375,60 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,69% до 1086,80 пунктов.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена отметил, что российский рынок акций начал первые торги наступившего 2019 года достаточно уверенным ростом индексов. Среди лидеров роста на Мосбирже — акции «Интер РАО» (+1,95%), «Газпрома» (+1,9%) и Сбербанка (+1,12%). В лидерах снижения находятся акции «Полюса» (-1,98%), «Яндекса» (-2,36%) и «Новатэка» (-1,29%). Рост российского рынка наблюдается, несмотря на скорее негативные настроения на мировых торговых площадках, считает аналитик.

Рубль на первых торгах года на время уходил ниже отметки в 71 доллар, но это было временное явление при небольшом объеме торгов. Позднее он вновь вернулся к уровню 68,9 рублей за доллар (рост почти на 90 копеек) и к отметке 78,4 рубля за евро (укрепление на 1,6 рубля). Марчена считает, что на торгах 4 января объемы будут также невысоки, так как с 5 по 7 января на Московской бирже вновь будут выходные. На фоне низкой ликвидности российские индексы могут продолжить рост: индекс Мосбиржи пойдет к отметке 2400 пунктов, а индекс РТС — к 1100 пунктам. Рубль может укрепиться до 68,5 рублей против доллара и до 78,2 рубля против евро.