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03.01.19 / 17:56 Новости / Общество / Россия и мир

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске. Об этом в четверг сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Из-под обломков дома достали последнее тело, передает РИА Новости слова Чуприяна. Он уточнил, что под обломками больше людей нет.

Всего извлекли 39 тел. Чуприян заявил, что в настоящий момент опознаны тела шестерых детей, 12 мужчин и 20 женщин. Еще одно тело женщины пока не опознано.

Напомним, утром 31 декабря в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. Из-за этого обрушился подъезд дома. Спасатели нашли под завалами живого младенца 1 января. Ранее сообщалось, что в происшествии погибло 18 человек.

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