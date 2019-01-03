МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске. Об этом в четверг сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Из-под обломков дома достали последнее тело, передает РИА Новости слова Чуприяна. Он уточнил, что под обломками больше людей нет.

Всего извлекли 39 тел. Чуприян заявил, что в настоящий момент опознаны тела шестерых детей, 12 мужчин и 20 женщин. Еще одно тело женщины пока не опознано.

Напомним, утром 31 декабря в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. Из-за этого обрушился подъезд дома. Спасатели нашли под завалами живого младенца 1 января. Ранее сообщалось, что в происшествии погибло 18 человек.