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03.01.19 / 14:12 Новости / Россия и мир

Суд Брюсселя запретил Uber

Решение окончательное

Фото: obozrevatel.com

Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу сервиса Uber. Об этом стало известно в четверг.

Решение принято еще в декабре, отметило издание La Libre Belgique. Суд решил, что заниматься коммерческими перевозками пассажиров такси имеют право только обладатели брюссельской лицензии и светящимся сигналом такси на крыше автомобиля.

Отметим, Uber является приложением для вызова такси. Компания утверждала, что не является сервисом такси, а только посредником.

Добавим, ранее Uber создал отдельное приложение для России. Организация решила вложить в него более двух млрд рублей.

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