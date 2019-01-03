Суд Брюсселя запретил Uber Решение окончательное

Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу сервиса Uber. Об этом стало известно в четверг.

Решение принято еще в декабре, отметило издание La Libre Belgique. Суд решил, что заниматься коммерческими перевозками пассажиров такси имеют право только обладатели брюссельской лицензии и светящимся сигналом такси на крыше автомобиля.

Отметим, Uber является приложением для вызова такси. Компания утверждала, что не является сервисом такси, а только посредником.

Добавим, ранее Uber создал отдельное приложение для России. Организация решила вложить в него более двух млрд рублей.