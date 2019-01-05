Опрос: Петербург — лучший город в стране для рождественского путешествия За него отдали голоса 32% опрошенных

Петербург стал лучшим городом в стране для рождественского путешествия. Об этом в субботу сообщили в аналитическом агентстве «Турстат».

Такой вывод аналитики сделали по результатам опроса в интернете. Рейтинг самых популярных городов России на Рождество вслед за Петербургом возглавили Москва и Сочи. За Петербург проголосовали 32% респондентов. Москва получила 20% голосов, а Сочи – 8%. За зарубежные страны для встречи Рождества проголосовали 10%, а остальные 30% выбрали другие города России.

Отметим, Рождество Христово отмечается 7 января. В прошлом году Рождество в Петербурге встретил президент РФ Владимир Путин. Он провел рождественскую ночь в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице. Также президент подарил храму двухрядную икону XIX века.