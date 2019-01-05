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05.01.19 / 12:56 Новости / Петербург и Ленобласть

В рождественскую ночь в Петербурге будет работать троллейбус №37

С интервалом движения - 30 минут

Фото: пресс-служба ГУП «Горэлектротранс»

В рождественскую ночь в Петербурге будет работать троллейбус №37. Об этом в субботу сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Троллейбус будет курсировать по маршруту от конечки «Станция метро «Проспект Ветеранов» по проспекту Ветеранов до конечной станции «Улица Пионерстроя». Он будет ездить 7 января через каждые полчаса с 00:00 до 06:00 по московскому времени.

Отметим, в ночь с 6 на 7 января круглосуточно будет работать петербургский метрополитен. Однако закрыты будут некоторые дублирующие вестибюли и станции «Достоевская» и «Спасская». Также по действующим маршрутам будут ездить автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Они будут доставлять петербуржцев до станций метро.

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