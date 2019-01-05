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05.01.19 / 11:33 Банки / Новости / Россия и мир

«Уральский банк реконструкции и развития» продлил акцию «Растущий процент»

На месяц

hands hold money

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) продлил возможность открытия вклада «Растущий процент». Об этом в банке сообщили в субботу.

Клиенты банка смогут открыть вклад до 31 января 2019 года включительно. В банке уточнили что продлить вклад решили из-за высокого спроса на продукт. Самая высокая ставка «Растущего процента» – 8,5% годовых. Вклад можно открыть на 210 дней. Проценты при этом клиент получает каждый месяц.

Пополнения вклада не ограничены. Однако наименьшая сумма, которая требуется для открытия вклада, составляет 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как через интернет-банк, так и в офисе кредитной организации.

Отметим, в конце ноября 2018 года Северо-Западное ГУ ЦБ сообщило, что за девять месяцев прошедшего года жители Северо-Запада открыли вклады на 3,9% больше. Вклады за январь-сентябрь составили 3,2 трлн рублей. При этом по состоянию на сентябрь жители Северной столицы держали на депозитах 2 трлн рублей. Это на 4,4% больше, чем в начале года.

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