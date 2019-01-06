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06.01.19 / 15:18 Новости / Россия и мир

Правительство разрешило Фонду содействия инновациям финансировать молодежные проекты

Из федерального бюджета

Фото: nstar-spb.ru

Правительство РФ разрешило Фонду малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) финансировать молодежные инновационные проекты. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

Постановление вносит изменения в правила предоставления субсидий федерального бюджета. Речь идет о проектах по вовлечению молодых людей в инновационную деятельность. В документе говорится, что реализацией этих проектов занимаются центры молодежного инновационного творчества или другие элементы инфраструктуры в интересах этих центров.

Отметим, в воскресенье председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Воронежской области. ОЭЗ будет расположена в Новоусманском муниципальном районе. Там будут развивать металлургию, химическое производство, тяжелое машиностроение и т.п.

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