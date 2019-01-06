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06.01.19 / 12:29 Новости / Россия и мир

В Воронежской области появилась особая экономическая зона

В Новоусманском муниципальном районе

Фото top.rbc.ru

Постановлением правительства РФ в Воронежской области появилась особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Центр». Об этом стало известно в воскресенье из опубликованного на сайте российского правительства документа.

ОЭЗ создали в Новоусманском муниципальном районе на земельных участках, определяемых соответствующим соглашением. На этой территории планируют развивать металлургию, химическую промышленность, тяжелое машиностроение и производство стройматериалов и др. В Новоусманском районе появится более 1,4 тыс. рабочих мест.

В пояснительной записке к документу говорится, что шесть компаний уже подтвердили планы реализации в ОЭЗ инвестпроекты на более чем 3,5 млрд рублей. Ожидается, что потенциальные резидента зоны инвестируют до 2028 году более 9 млрд рублей. Выручка резидентов должна составить 75 млрд рублей. Кроме того, предполагается, что ОЭЗ выплатит в бюджеты всех уровней более 12 млрд рублей налогов и таможенных взносов.

Отметим, в начале октября 2018 года Минпромторг предложил разрешить производство спиртосодержащей косметики в особых экономических зонах. Также министерство предложило оставить ставку акциза на этанол для производства парфюмерии на нуле. Ведомство также отметило необходимость импортозамещения парфюмерии и косметики.

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