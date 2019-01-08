Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи 2389,69; индекс РТС 1122,9

Торги вторника на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи составил 2389,69 пункта, индекс РТС составил 1122,9 пункта.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, рубль продолжил восстановление в парах с иностранными валютами. Доллар США к вечеру спустился в область 67,05 рубля. Краткосрочный торговый коридор для пары доллар/рубль составляет 66,80-67,65 рубля, а для евро/рубль он находится в диапазоне 76,50-78,00 рубля.