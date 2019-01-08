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08.01.19 / 16:55 Новости / Россия и мир

Google приобрел сервис Superpod

Сервис по отправке вопросов и ответов

Компания Google приобрела сервис Superpod, ранее известный как Sparks. Об этом пишет издание Axios.

Параметры сделки официально не разглашаются. Приобретение подразумевает найм основателей проекта и покупку нескольких активов. Предполагается, что Google совершил сделку ради развития собственного сервиса Google Assistant. По данным Axios, стоимость сделки составила $60 млн.

Сервис Superpod – это сервис по отправке вопросов и ответов. Он сопоставлял вопросы пользователей и ответы экспертов по широкому кругу тем. Сервис основан в 2016 году. В сентябре Superpod закрыл собственное приложение.

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