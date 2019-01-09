Московская биржа закрылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2414,13 пунктов; индекс РТС - 1135,51

В среду торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию вырос на 1,02% и составляет 2414,13 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,12%, остановившись на отметке 1135,51 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова считает, что в четверг рынок откроется на положительной территории. При этом важным событием окажутся результаты переговоров США и КНР.

Между тем в среду нефть Brent пробила отметку в $60 за баррель. Позитивное влияние на нефтяной рынок, кроме ожиданий прогресса в переговорах между КНР и США по нормализации торговых отношений, могут оказывать данные США о снижении запасов нефти. По мнению эксперта, в ближайшее время цена на нефть Brent попытается устоять в районе $60 за баррель.

Пара рубль-доллар находится в консолидации около отметки в 67 рублей за доллар. Ее попытка закрепиться ниже этой отметки вызвана удорожанием нефти Brent. Однако дальнейшее укрепление может быть прервано из-за возобновления покупок ЦБ с середины января, хоть объемы покупки валюты будут меньше, чем в 2018 году из-за относительно низкой цены нефти. При стабилизации цен на нефть Brent в области $60 за баррель можно ожидать колебаний рубля в ближайшее время в диапазоне 66,5-67,5 за 1$, заключила аналитик.