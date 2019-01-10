Врио губернатора Петербурга подписал постановление о контроле за тарифами УК Для повышения прозрачности контроля

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о риск-ориентированном подходе к контролю регулирования тарифов управляющих компаний. Об этом пресс-служба администрации губернатора города сообщила в четверг.

В пресс-службе отметили, что новый подход поможет избежать «сплошных» плановых проверок. Также внимание контрольно-надзорных органов будет направлено на объекты с потенциально более высоким риском причинения вреда. «В первую очередь, данные нормативные правовые акты позволят повысить прозрачность осуществления деятельности, связанной с этими видами контроля», — заявил Беглов.

Добавим, в декабре стало известно об уровне роста тарифов на коммунальные услуги в Петербурге. С января они должны вырасти на 1,7%. С июля текущего года она станут больше на 4,3%.