Тарифы на «коммуналку» в Петербурге с июля 2019 года вырастут на 4,3% При максимальной планке в 4,5%

Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге с июля 2019 года вырастут на 4,3%. Об этом стало известно в понедельник из опубликованного на сайте правительства города документа.

Как пишет «Фонтанка», с 1 января максимальный рост по тарифам составит 1,7%. С июля – 4,3% при разрешенных 4,5%.

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Напомним, правительство России определило для каждого региона свою максимальную планку индексации тарифов. В Москве она составит 4,8%, в Ленинградской области – 2%. Средняя планка по стране – 2,5%. В ледующем гогду тарифы вырастут два раза из-за повышения НДС с 18% до 20%.