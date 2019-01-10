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10.01.19 / 13:13 Новости / Россия и мир

Продажи Lada в 2018 году выросли на 16% год к году

Было продано 360,2 тыс. автомобилей

Продажи автомобилей Lada в 2018 году выросли на 16% по сравнению с показателями за 2017 год. Об этом в четверг сообщили в компании.

В прошлом году было продано 360,2 тыс. автомобилей. Декабрь стал самым удачным месяцем по продажам за последние четыре года, в декабре было продано 35,4 тыс. авто.

Четыре модели Lada входят в топ-десять авто по продажам в России. Возглавляют рейтинг автомобили семейства Vesta с результатом в 108,4 тыс. Продажи выросли на 40% год к году. Также в лидерах – семейство Granta и 106,3 тыс. проданных авто с 13% прироста.

Напомним, с 1 января 2019 года «АвтоВАЗ» повысил стоимость автомобилей Lada. Автомобили семейства Granta выросли в цене на 15 тыс. рублей. Столько же прибавили в стоимости трех- и пятидверные внедорожники Lada 4х4, включая версию Urban. В свою очередь Lada Largus подорожали на 20 тыс. рублей. Седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG также прибавили по 20 тыс. рублей. Универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross теперь стоят на 25 тыс. рублей больше. Высокий хэтчбек Lada Xray вырос в цене на 20 тыс. рублей, а его кросс-версия подорожала на 25 тыс.

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