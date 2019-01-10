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10.01.19 / 19:30 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге в прошлом году ввели в эксплуатацию 3,9 млн кв.м. жилья

Коллаж АБН

В Петербурге в прошлом году ввели в эксплуатацию 3,9 млн кв.м. жилья. Об этом комитет по строительству города сообщил в четверг.

Всего введено в эксплуатацию 78,17 квартиры. Это 123,4% от годового плана. Больше всего жилья ввели в Приморском районе – 624,8 тыс. кв.м. жилья. Это 125 домов на 14,3 тыс. квартиры.

Кроме этого, комитет сообщил, что в прошлом году построено 344 объекта разного назначения. Среди них 141 объект коммунального, транспортного и дорожного строительства. Также 18 объектов образования, 16 – здравоохранения, спорта и физической культуры и объекты другого назначения.

Отметим, в декабре комитет по строительству сообщил, что в городе ввели 3,2 млн кв.м. жилья. Это около 1425 домов.

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