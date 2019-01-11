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11.01.19 / 14:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин в ближайший месяц потратит на покупку валюты 265,8 млрд рублей

Ежедневный объем покупок составит 15,6 млрд рублей

Министерство финансов в ближайший месяц потратит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 2658 млрд рублей. Об этом в министерстве сообщили в пятницу.

Закупки пройдут в период с 15 января по 6 февраля. Ежедневный объем покупок составит 15,6 млрд рублей. На закупки направляют минимальный объем валюты с апреля 2018 года, когда на закупки было направлено 240 млрд рублей.

Напомним, ЦБ возобновляет закупки после длительного перерыва, который начался 23 августа. Закупки возобновятся с 15 января. Впоследствии регулятор примет решение о возобновлении отложенных покупок валюты.

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