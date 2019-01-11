Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке Особенно подорожают кредиты с низким первоначальным взносом

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотечным кредитам. Об этом в пятницу сообщили в банках.

Как пишут «Ведомости», Сбербанк повышает ставки с 14 января. Ставки поднимут на 1-1,2 п.п. Вырастут ставки как для покупки жилья в новостройках, так и на покупку готового жилья. Особенно сильно вырастут ставки по ипотеке с малым первоначальным взносом – менее 20%.

ВТБ повышает ставки на 0,6 п.п. с 1 января. Теперь стандартные ставки по ипотеке на готовое жилье составят 10,1-10,5% годовых. По ипотеке с низким первоначальным взносом рост составит 1,1 п.п.

Напомним, ранее Сбербанк повысил ставку по ипотеке на 0,4 п.п. – это произошло в октябре. В декабре ЦБ в очередной раз поднял ключевую ставку на 0,25 п.п. до ,75%. Повышение ключевой ставки произошло второй раз за год.