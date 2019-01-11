Общая сумма штрафов за плохую уборку снега и наледи в Петербурге составила 3 млн рублей

Общая сумма штрафов за плохую уборку снега и наледи в Петербурге составила 3 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила государственная административно-техническая инспекция.

Ведомство вынесло 30 постановлений о плохой уборке снега, наледи и крыш нежилых помещений. К административной ответственности привлечены коммерческие компании. Среди них «ЛСР», гипермаркет «Окей», банк ВТБ, банк «Возрождение» и другие организации.

Добавим, ранее в пятницу прокуратура Петербурга сообщила о внесении представлений двум управляющим компаниям. Они не чистили крыши домов, заявили в ведомстве. Также прокуратура сообщила о четырех несчастных случаях, которые произошли из-за плохо очищенных тротуаров.