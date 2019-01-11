В новогодние праздники 18 петербуржцев получили травмы от пиротехники Один погиб

В новогодние праздники 18 петербуржцев получили травмы от пиротехники. Об этом в пятницу сообщил начальник управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации территориальных органов МЧС России по СЗФО Александр Бондар.

Из получивших травм 12 человек были госпитализированы, передает MR7. При этом, один из пострадавших получил травмы не совместимые с жизнью. Бондар отметил, что специально оборудованные площадки для запуска пиротехники не пользовались популярностью.

Отметим, всего в Петербурге организовали 18 площадок для запуска пиротехники. Они находились в разных районах города. В 2017 году травмы от пиротехники в новогоднюю ночь получили десять человек. Из них семеро были госпитализированы.