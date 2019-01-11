Volkswagen представил ограниченную серию кроссовера версии Tiguan All Inclusive Новая версия будет стоить от 1,439 млн рублей

Автомобильная марка Volkswagen представила ограниченную серию кроссовера версии Tiguan All Inclusive. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Представленная версия обладает расширенным набором опций. Ее стоимость составит от 1,439 млн рублей. По минимальной цене приобрести кроссовер можно будет по программе trade-in.

Версия Tiguan All Inclusive предлагается для кроссоверов с мощностью двигателя в 125 л.с. при 6-ступенчатой механической коробкой передач или силовым агрегатом мощностью 150 л.с. в паре с DSG.

У новой версии автомобиля электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом; лобовое стекло с подогревом изолирует тепло; в фарах рефлекторного типа предусмотрены отдельные ходовые огни и другие внешние и внутренние детали. Кроме того, в серии появилась окраска с эффектом металлик.

Tiguan All Inclusive оборудован центральным замком Safelock с дистанционным управлением и двумя складными ключами. Кроме того, в его противоугонной системе Plus есть датчик присутствия в салоне автомобиля. Также новая версия оснащена автокорректором фар, датчиком дождя, автоуправлением ближним светом и режимом дневного света фар. В центральной консоли установлены два USB-порта, и один для пассажиров на задних сидениях. В камере заднего вида есть омыватель, а у аудиосистемы Composition Media цветной дисплей 8’’ и интерфейс App-Connect. В кроссоверах представлена система помощи при парковке спереди и сзади и функция Coming Home/Leaving Home.

Отметим, за 35,5 тыс. рублей можно приобрести пакет расширенный Plus. В него входит система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock. Кроме того, предложение включает электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close.