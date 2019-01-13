Станция метро «Удельная» закрыта для пассажиров Из-за «бесхоза»

Станцию «Удельная» петербургского метрополитена временно закрыли для пассажиров. Это произошло в воскресенье.

Станция Московско-Петроградской линии оказалась недоступна для горожан в 18:14, уточнили в пресс-службе подземки. Причина – обнаружение бесхозного предмета.

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Ранее сообщалось, что в Петербурге изменится режим работы станции метро «Невский проспект». Речь идет о вестибюле 1 – выход на Михайловскую улицу. С 14 января по 29 марта 2019 года по рабочим дням с 16:45 до 18:45 вход на станцию будет закрыт. Изменения в режиме работы станции связаны с капремонтом эскалатора.