Ленобласть выделит 465 млн рублей на ремонт дорог Конкретные сроки не указаны

Ленинградская область выделит порядка 465 млн рублей на ремонт дорог в регионе. Губернатор Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление, сообщили в областном правительстве в понедельник.

Предполагается, что дополнительный ремонт и капитальный ремонт муниципальных трасс предусмотрен в 39 городах и поселках области. Средства выделят из областного дорожного фонда.

Добавим, Ленобласть выделяет субсидии муниципальным образованиям на ремонт местных дорог с 2012 года. За это время в регионе было отремонтировано около 600 км дорог. В конце прошлого года сообщалось, что «дочка» «Газпрома» выделит порядка 1 млрд рублей на ремонт дорог в Ленобласти. Средства направят на восстановление дорог, задейстованных при строительстве магистральных газопроводов.