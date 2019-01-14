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14.01.19 / 14:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Доля свободных площадей в ТЦ Петербурга в 2018 году упала до 3,1%

Эксперты ожидают дальнейшее сокращение показателя

Фото АБН

Доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга в 2018 году упала до 3,1%. Об этом в понедельник сообщили в компании JLL.

За IV квартал 2018 года доля свободных площадей сократилась с 3,9% до 3,1%. В целом за 2018 год вакантность снизилась на 0,7 п.п. «Уменьшению показателя в первую очередь способствовало продолжающееся развитие fashion-ритейлеров, которые как открывают магазины в сравнительно новых объектах, так и заполняют освободившиеся помещения в давно работающих», — заявили в JLL.

Доля свободных площадей в ТЦ Петербурга плавно снижается в течение последних нескольких лет — с 2016 года. В III квартале 2016 года она составляла 6,9%, это был пик.

По словам Владислава Фадеева, руководителя отдела исследований компании JLL в Петербурге, в течение 2018 года наблюдалось превышение объема открытий магазинов одежды над закрытиями. По итогам года оно достигло 39%. Это больше, чем в 2017 году, несмотря на меньший выбор помещений на рынке. «При этом наибольшую активность проявлял fashion демократичного ценового сегмента. Это обусловлено низким темпом роста доходов населения, которые увеличились всего на 1,6% в Петербурге и сократились на 1,4% в Ленинградской области за январь-ноябрь 2018 года», — говорит Фадеев.
После сегмента одежды и аксессуаров на втором месте – открытие магазинов электроники. Это связано прежде всего с заменой Media Markt на других арендаторов.

В JLL отмечают, что более половины торговых центров обладают только 1% свободных площадей. При этом в 2018 году был введен лишь один качественный торговый объект – вторая очередь Outlet Village Pulkovo. Это 6,7 тыс. кв. м арендопригодной площади. На 2019 год анонсирован ввод трех комплексов совокупной площадью 52,9 тыс. кв. м.

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