После злоупотребления виагрой у пациента в глазах появились слепые пятна в виде пончиков

Американские медики зафиксировали редкую реакцию пациента на силденафил (вещество, содержащееся в препаратах от эректильной дисфункции, в том числе в «Виагре»): у мужчины в обоих глазах появились скотомы (слепые пятна). Об этом в понедельник пишет N+1 со ссылкой на статью в JAMA Ophthalmology.
Пациент в возрасте 50+ принял десятикратную дозу вещества. В результате мужчина два месяца испытывал повышенную чувствительность к свету и перестал видеть в темноте. Кроме того, в глазах появились слепые пятна в виде пончиков. Исследователи из Массачусетского центра офтальмологии и отоларингологии и из Университета Тафтса под руководством Хилари Брадер установили, что были поражены некоторые клетки сетчатки глаз, которые и образовали кольцо.
Дело в том, что кроме основного назначения действует и на фермент ФДЭ6, содержащийся в фоторецепторах сетчатки глаза. Фермент имеет большое значение в процессе преобразования света в электрические сигналы. Однако воздействие вещества на этот фермент производит слабовыраженный эффект. Поэтому при приеме рекомендованной дозы побочные эффекты в виде ухудшения зрения проходят в течение суток. Однако злоупотребление подобными препаратами может нанести непоправимый ущерб зрению.
Как рассказали исследователи, мужчина не пришел на повторный прием. Поэтому врачи не смогли установить, восстановилось ли у него зрение.
Отметим, в мае прошлого года стало известно, что виагра может бороться с метастазами рака. Такой вывод сделали ученые из Университета Оттавы. Исследование проводилось на мышах. Затем ученые начали первые клинические испытания на 24 людях.
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