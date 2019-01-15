Московская биржа открылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2442,26 пунктов; РТС - 1146,97 пунктов

Во вторник торги на Московской бирже начались в зеленой зоне. Индекс МосБиржи стартовал с отметки 2442,26 пунктов, а индекс РТС открылся на 1146,97 пунктов.

В первые минуты торгов рублевый индекс растет на 0,29% и составляет 2447,25 пунктов. Долларовый индекс поднялся на 0,23% — до 1149,77 пунктов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб отмечает, что во вторник индексы стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) дружно росли на 0,6-1,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2596 пунктов, на 0,6% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост нефти и азиатских торговых площадок позволит российскому рынку открыться на положительной ноте, полагает эксперт. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2415-2465 пунктов, по индексу РТС — 1135-1160 пунктов.

Между тем во вторник Центробанк РФ возвращается на рынок для покупки валюты по бюджетному правилу, что окажется нейтральным фактором, он уже учтен в цене, считает аналитик. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,4-67,7 рублей, для европейской валюты — 76,1-77,7 рублей.

В ночь на вторник цены на «черное золото» поднялись, и к утру нефть торговалась выше вчерашнего закрытия, по $59,8 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $59,2-$60,4 за баррель.