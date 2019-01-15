Все новости

15.01.19 / 14:27 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти ограничат движение из-за зимнего марафона «Дорога жизни»

Посвященного 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Фото 2do2go.ru

В Ленобласти ограничат движение транспортных средств по дороге регионального значения «Санкт-Петербург — Морье» на время международного зимнего марафона «Дорога жизни» 27 января. Об этом во вторник сообщили в официальной группе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти в соцсети «ВКонтакте».

По приказу областного дорожного комитета движение будет ограничено с 11:30 по 18:30 по московскому времени 27 января 2019 года. Участники марафона пробегут по маршруту от берега Ладожского озера у памятника «Разорванное кольцо» в сторону поселка Осиновец 2, 5 км — разворот на 180 градусов — памятник «Разорванное кольцо» — Ваганово — Ириновка — Борисова грива — Рахья — Проба — Углово —Романовка — Всеволожск— Приютино — монумент «Цветок жизни».

Транспортные средства могут объехать ограничение по дорогам «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба— Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная — поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», а также по федеральной трассе А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо).

Однако движение будет открыто для машин, участвующих в проведении марафона, а также для автомобилей полиции, скорой помощи и пожарной службы. Открывать движение после марафона будут поэтапно.

Отметим, марафон стартует 27 января в 12:00. Юбилейный марафон посвящен 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.