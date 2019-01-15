В Ленобласти ограничат движение из-за зимнего марафона «Дорога жизни» Посвященного 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Ленобласти ограничат движение транспортных средств по дороге регионального значения «Санкт-Петербург — Морье» на время международного зимнего марафона «Дорога жизни» 27 января. Об этом во вторник сообщили в официальной группе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти в соцсети «ВКонтакте».

По приказу областного дорожного комитета движение будет ограничено с 11:30 по 18:30 по московскому времени 27 января 2019 года. Участники марафона пробегут по маршруту от берега Ладожского озера у памятника «Разорванное кольцо» в сторону поселка Осиновец 2, 5 км — разворот на 180 градусов — памятник «Разорванное кольцо» — Ваганово — Ириновка — Борисова грива — Рахья — Проба — Углово —Романовка — Всеволожск— Приютино — монумент «Цветок жизни».

Транспортные средства могут объехать ограничение по дорогам «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба— Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная — поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», а также по федеральной трассе А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо).

Однако движение будет открыто для машин, участвующих в проведении марафона, а также для автомобилей полиции, скорой помощи и пожарной службы. Открывать движение после марафона будут поэтапно.

Отметим, марафон стартует 27 января в 12:00. Юбилейный марафон посвящен 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.