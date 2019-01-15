Все новости

15.01.19 / 21:14 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге прорвало трубу недалеко от площади Победы

В зоне ремонта всего два дома

Фото ДТП и ЧП

В Петербурге прорвало трубу на Московском проспекте, недалеко от площади Победы. Об этом во вторник около 19:00 сообщили очевидцы.

Очевидцы сразу написали, что на место приехали службы. В «Тепломсети» пояснили, что работы на самом деле ведут на улице Орджоникидзе. Прорыв случился на трубе диаметром 400 мм. Вытекание локализовано, в зоне ремонта всего два здания. Сроки окончания работ пока не называют.


При этом, отмечает «Фонтанка», ранее во вторник рядом с уже существующим местом аварии утром произошел другой прорыв, на внутриквартальных сетях. Пять зданий, в числе которых одна больница, перевели на резервную схему отопления. Теплоэнергетики говорят, что последствия аварии уже устранены.

Утром во вторник также стало известно, что специалисты ГУП «ТЭК СПб» заменили 13 м трубопровода на Шуваловском проспекте. Работы завершили к 05:30 – в это время жителям вернули тепло, подключив их по штатной схеме. Всего в устранении аварии участвовало 14 специалистов и восемь единиц спецтехники.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,161 seconds.