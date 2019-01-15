В Петербурге прорвало трубу недалеко от площади Победы В зоне ремонта всего два дома

В Петербурге прорвало трубу на Московском проспекте, недалеко от площади Победы. Об этом во вторник около 19:00 сообщили очевидцы.

Очевидцы сразу написали, что на место приехали службы. В «Тепломсети» пояснили, что работы на самом деле ведут на улице Орджоникидзе. Прорыв случился на трубе диаметром 400 мм. Вытекание локализовано, в зоне ремонта всего два здания. Сроки окончания работ пока не называют.





При этом, отмечает «Фонтанка», ранее во вторник рядом с уже существующим местом аварии утром произошел другой прорыв, на внутриквартальных сетях. Пять зданий, в числе которых одна больница, перевели на резервную схему отопления. Теплоэнергетики говорят, что последствия аварии уже устранены.

Утром во вторник также стало известно, что специалисты ГУП «ТЭК СПб» заменили 13 м трубопровода на Шуваловском проспекте. Работы завершили к 05:30 – в это время жителям вернули тепло, подключив их по штатной схеме. Всего в устранении аварии участвовало 14 специалистов и восемь единиц спецтехники.