Вишневский предложил выделить Росгвардии «лопаты Беглова» и отправить на уборку снега Вместо «не требующей больших усилий» деятельности по разгону митингов и пикетов

Руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСе Петербурга Борис Вишневский предложил выделить сотрудникам Росгвардии «лопаты Беглова» и отправить на уборку снега и льда на городских улицах. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе «Яблока».

Депутат считает это альтернативой «не требующей больших усилий» деятельности по разгону митингов и пикетов и задержанию протестующих, в том числе женщин и подростков. Письмо с соответствующим предложением Вишневский отправил начальнику Главного управления Росгвардии по Петербургу Андрею Бакуменко.

В обращении отмечается, что в Петербурге критически не хватает спецтехники и работников ручного труда для уборки снега, поэтому к уборке привлекли даже учителей. Руководитель фракции «Яблоко» считает, что росгвардейцы лучше физически подготовлены для уборки, чем учителя. «Они могут значительно лучше выполнять работу по уборке снега и принудительному доставлению его в снегоприемные пункты и другие места хранения. Снег не будет убегать от сотрудников Росгвардии и не способен продемонстрировать неповиновение их законным требованиям», — добавил автор письма. Кроме того, он предложил выделить росгвардейцам «лопаты Беглова», в случае нехватки инвентаря.

Напомним, горожане пожаловались на плохую уборку снега в этом году. А на минувших выходных стало известно, что учителей обязали выйти на уборку снега на школьных территориях. Один из источников «Фонтанки» сообщил, что распоряжение пришло из районной администрации. Врио губернатора Беглов распорядился выдать главам районов по лопате с надписью «лопата Беглова» для борьбы со снегом.