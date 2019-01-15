Силуанов не исключил существенного сокращения надзорных требований к бизнесу Наполовину

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов не исключил существенного сокращения надзорных требований к бизнесу. Об этом Силуанов заявил во вторник в кулуарах Гайдаровского форума.

«Надеюсь, половина требований сократится», — сказал Силуанов журналистам, приводит цитату ТАСС. По словам главы Минфина, правительство серьезно задумалось о реформе контрольно-надзорной деятельности, так как они, по словам чиновника, создают «нервозность бизнеса».

Премьер-министр Дмитрий Медведев также в рамках этого форума предложил запустить механизм «регуляторной гильотины». Она должна предусматривать отмену всех обязательных требований к бизнесу, которые не будут по-новой одобрены или изменены. Актуализацию требований проведут за год.