Суд отказал петербургскому Театру песни в иске к Смольному о предоставлении земли Речь идет об участке в устье реки Смоленки на Васильевском острове

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Театру песни в иске, поданном к комитету по инвестициям Смольного, о признании незаконным отказ в предоставлении участка земли на инвестиционных условиях без проведения торгов. Об этом стало известно во вторник из определения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Ранее театр запросил у комитета участок в устье реки Смоленки на Васильевском острове для строительства учреждения культуры, которое должно было носить имя Аллы Пугачевой. Проект предусматривает строительство концертного зала, выставочных площадей, гостиниц, ресторанов, кинотеатров и апартаментов. Однако Смольный отказал компании в предоставлении участка.

Театр подал в суд на решение городского правительства, а также попросил зарезервировать землю до конца разбирательства. Суд отказал в обоих заявлениях. В определении суда говорится, что «заявителем не представлены достаточные, относимые и допустимые доказательства, подтверждающие необходимость принятия обеспечительных мер, судом не усматривается оснований для удовлетворения заявленного ходатайства».

Отметим, проект предусматривает строительство концертного зала вместимостью до 12 тыс. человек. Остальные объекты должны были располагаться на 40 тыс. кв. м. В первой версии здание было спроектировано в форме буквы «П». Затем учреждение решили построить в виде бриллианта высотой 70 м.