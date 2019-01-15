Все новости

15.01.19 / 18:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд отказал петербургскому Театру песни в иске к Смольному о предоставлении земли

Речь идет об участке в устье реки Смоленки на Васильевском острове

Театр песни Аллы ПугачевойАрбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Театру песни в иске, поданном к комитету по инвестициям Смольного, о признании незаконным отказ в предоставлении участка земли на инвестиционных условиях без проведения торгов. Об этом стало известно во вторник из определения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Ранее театр запросил у комитета участок в устье реки Смоленки на Васильевском острове для строительства учреждения культуры, которое должно было носить имя Аллы Пугачевой. Проект предусматривает строительство концертного зала, выставочных площадей, гостиниц, ресторанов, кинотеатров и апартаментов. Однако Смольный отказал компании в предоставлении участка.

Театр подал в суд на решение городского правительства, а также попросил зарезервировать землю до конца разбирательства. Суд отказал в обоих заявлениях. В определении суда говорится, что «заявителем не представлены достаточные, относимые и допустимые доказательства, подтверждающие необходимость принятия обеспечительных мер, судом не усматривается оснований для удовлетворения заявленного ходатайства».

Отметим, проект предусматривает строительство концертного зала вместимостью до 12 тыс. человек. Остальные объекты должны были располагаться на 40 тыс. кв. м. В первой версии здание было спроектировано в форме буквы «П». Затем учреждение решили построить в виде бриллианта высотой 70 м.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.