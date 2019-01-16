СМИ: Евросоюз рассматривает возможность переноса Brexit на 2020 год Выход назначен на конец марта 2019 года

Евросоюз рассматривает возможность переноса Brexit на 2020 год. Об этом в среду сообщили источники The Times.

Вопрос о переносе выхода Великобритании из союза изучают дипломаты и официальные лица ЕС, уточнили источники. По их словам, причина возможного переноса Brexit – готовность Германии и Франции продлить переговоры.

При этом, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что союз не получал от Великобритании запроса о переносе даты выхода. При поступлении такого запроса, страны ЕС должны будут принять единогласное решение.

Отметим, ранее выход Великобритании из ЕС планировали перенести на три месяца – на конце июня. Страны союза одобрили Brexit в ноябре прошлого года. Стороны решили, что после выхода Великобритании из ЕС последует переходный период.