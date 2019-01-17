Арктический форум в 2019 году переносят из Архангельска в Петербург Его проводят раз в два года с 2010 года

В 2019 году форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Петербурге, а не в Архангельске. Об этом в четверг заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Как пишет ТАСС, это также связано с тем, что в Петербурге в сентябре пройдет конференция о нефти и газе в Арктике. «Мы решили, что немного странно проводить два мероприятия на арктическую тему в течение одного года в разных местах. И мы договорились, что эта конференция тоже вольется в форум», — сказал Трутнев. По его словам, мероприятие пройдет в Петербурге в апреле.

Также вице-премьер подчеркнул, что форум уже «не вмещается» в Архангельск. В настоящий момент организаторы решают, какие мероприятия останутся в Архангельске, а какие перенесут в Петербург.

Обновление от 17:59. В пресс-службе «Росконгресса» АБН пояснили, что форума пройдет 9 – 10 апреля в КВЦ «Экспофорум». «Решение обусловлено необходимостью принять значительно большее количество гостей и участников Форума, чем в 2017 году, а также неспособностью гостиничной инфраструктуры Архангельска справиться с возросшей нагрузкой. При этом возможности площадки КВЦ «Экспофорум» – места проведения ПМЭФ, позволяют организовать зал для пленарного заседания вместимостью до 3000 человек и спланировать в рамках одного комплекса ряд пространств для проведения протокольных мероприятий с участием международных делегаций в различных форматах», — говорится в заявлении оргкомитета.

Напомним, форум «Арктика – территория диалога» проходит с 2010 года раз в два года. Предыдущий форум был в 2017 году в Архангельске. Планировалось, что в 2019 году форум пройдет там же, 9-10 апреля 2019 года. Ранее сообщалось, что количество заявок на форум превысило 3 тыс.