Белградскую улицу в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы В настоящее время на участке открыто движение

В Петербурге перекрыли Белградскую улицу от проспекта Славы до улицы Турку из-за прорыва трубы. Об этом в четверг сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сообщение о прорыве трубы поступило на предприятие в 08:40 по московскому времени 17 января. Специалисты обнаружили технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 800 мм по Белградской улице, 28. Службы обеспечили меры безопасности и провели ремонтные работы на трубопроводе. При этом пять жилых домов остались без отопления. Горячее водоснабжение обеспечивалось в штатном режиме.

«Планируемое окончание работ — 10:00 18 января», — сообщили в «Теплосети». До этого времени было ограничено движение по Белградской. По данным «Яндекс.Пробок», в настоящее время на участке открыто движение в штатном режиме.

Отметим, во вторник, 15 января, трубу прорвало недалеко от площади Победы. В зоне ремонтных работ оказались два дома. Два автомобиля провалились в образовавшуюся воронку. Это случилось на Московском проспекте, 222.