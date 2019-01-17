Все новости

17.01.19 / 19:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Музей стрит-арта пообещал петербуржцам постеры художника вместо рекламных щитов

В Петербург приехал француз ОХ

Фото vk.com/streetartmuseum

Петербургский Музей уличного искусства (Музей стрит-арта) пообещал жителям города, что в ближайшее время они смогут увидеть образцы плакатной графики на рекламных конструкциях. На первую уже можно посмотреть в районе Обводного канала, рассказали в музее в четверг.

В Петербурге появилась работа французского художника ОХ, который ранее выступил с лекцией во Французском институте. Фирменный стиль художника – плакатная графика, он размещает постеры на билбордах. Первый появился на щите у перекрестка Боровой улицы и набережной Обводного канала.

«Если увидите его другие работы в Санкт-Петербурге, то присылайте их нам на почту info@streetartmuseum.ru или в комментариях», — написал музей в соцсетях.


Напомним, в июле музей сообшал, что на остановке на Биржевой площади повторили работу уличного художника Паши 183 «Питер – город ангелов». Работу выполнили в том же месте, где ее сделал сам Паша 183 в 2012 году. Однако к вечеру среды рисунок уже убрали.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.