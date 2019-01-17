Музей стрит-арта пообещал петербуржцам постеры художника вместо рекламных щитов В Петербург приехал француз ОХ

Петербургский Музей уличного искусства (Музей стрит-арта) пообещал жителям города, что в ближайшее время они смогут увидеть образцы плакатной графики на рекламных конструкциях. На первую уже можно посмотреть в районе Обводного канала, рассказали в музее в четверг.

В Петербурге появилась работа французского художника ОХ, который ранее выступил с лекцией во Французском институте. Фирменный стиль художника – плакатная графика, он размещает постеры на билбордах. Первый появился на щите у перекрестка Боровой улицы и набережной Обводного канала.

«Если увидите его другие работы в Санкт-Петербурге, то присылайте их нам на почту info@streetartmuseum.ru или в комментариях», — написал музей в соцсетях.





Напомним, в июле музей сообшал, что на остановке на Биржевой площади повторили работу уличного художника Паши 183 «Питер – город ангелов». Работу выполнили в том же месте, где ее сделал сам Паша 183 в 2012 году. Однако к вечеру среды рисунок уже убрали.