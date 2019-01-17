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17.01.19 / 20:35 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд Петербурга приговорил обвиняемого по делу «Сети» к 3,5 годам колонии

Шишкин пошел на досудебное соглашение со следствием

Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого по делу «Сети» Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе добавили, что Шишкин пошел на досудебное соглашение со следствием. Его признали виновным в преступлении по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ – участие в террористической организации.

Отметим, также в четверг суд продлил срок ареста еще двум фигурантам дела «Сети» — Виктору Филинкову и Юлию Бояршнову. По версии следствия, Филинков и Шишкин входили в подразделение некоего террористического сообщества. Следователи считают, что это была радикальная организация «Сеть» и ее подразделение «Марсово поле». Они якобы готовили госпереворот с 2016 года. Фигуранты дела жаловались на пытки со стороны силовиков.

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