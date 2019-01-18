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18.01.19 / 13:28 Новости / Россия и мир

Facebook и Twitter отчитались Роскомнадзору о локализации данных россиян

Но ведомство пока анализирует эти ответы

Фото АБН

Facebook и Twitter ответили Роскомнадзору на запрос о локализации данных россиян на территории России. В настоящий момент ведомство анализирует эти данные, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ампелонский напомнил, что запрос был отправлен месяц назад. Ответы пришли накануне. Дальнейшие ответы последуют в понедельник, пообещал Ампелонский.

Отметим, отказ или игнорирование требований о локализации данных грозило компаниям штрафом в 5 тыс. рублей. Дальнейший срок составит от полугода до года. Ранее в Роскомнадзоре высказывали надежду, что размер штрафа будет увеличен. По словам главы РКН Александра Жарова, о блокировке речи не идет. Напомним, закон о локализации персональных данных россиян действует с 2015 года.

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