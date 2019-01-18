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18.01.19 / 18:35 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Глава «Почты России» купил квартиру в Москве за 1 млрд рублей

В организации заявили, что квартира куплена в ипотеку

Фото АБН

Глава «Почты России» Николай Подгузов купил квартиру в Москве за 1 млрд рублей. Об этом стало известно в пятницу из публикации расследования The Insider.

По данным издания, Подгузов приобрел квартиру в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. СМИ сослалось на данные Единого государственного реестра недвижимости.

The Insider отметило, что Подгузов последний раз публиковал декларацию о доходах в 2017 года. Тогда его доход составлял 8,86 млн рублей. Для покупки квартиры глава «Почты России» должен был откладывать зарплату «в течение столетия», уточнило издание.

Также СМИ сообщило, что Подгузов взял кредит в ВТБ на 30 лет. Если это был кредит на квартиру, то ежемесячный взнос должен составить 1,5 млн рублей, считают в The Insider. Там добавили, что обычно ВТБ выдает кредиты в размере не более 60 млн рублей.

В пресс-службе «Почты России» заявили RNS, что основной источник денег на покупку квартиры – продажа двух других квартир в Москве. Также пресс-служба отметила, что Подгузов приобрел жилье в ипотеку.

Отметим, Подгузов стал гендиректором «Почты России» летом 2017 года. Ранее он работал в министерствах экономического блока России. Кроме этого, Подгузов работал в «Ренессанс капитал-Финансовый консультант» и «ВТБ-Капитал».

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