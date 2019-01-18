Как правильно и выгодно обменять, купить или продать Bitcoin в Москве?

Некоторые пользователи полагают, что сделать это также затруднительно, как и переплыть океан вплавь, ведь каждый сервис по обмену криптовалюты обязательно найдет множество способов “нагреть руку” на доверчивом клиенте. Предлагаются выгодные обменные курсы? Значит, точно есть скрытая комиссия… Комиссия минимальна? Точно, в курсах что-то нахимичили…

Ну а если же и с тем, и другим полный порядок, пользователи однозначно что-то придумают и вобьют себе в голову. Чаще всего начинают говорить о длительном времени выполнения транзакции, о том, что отсутствует возможность связаться с техническими специалистами, о других проблемах.

Мы не спорим – далеко не все обменники идеальны, и нам еще не приходилось встречать обменник Робина Гуда, который просто позволял бы обменять, купить или продать Bitcoin в Москве, отдавая “битки” бесплатно или по явно заниженному курсу. Ведь всем сервисам нужно на что-то жить. Проблема в другом – в глазах клиентов все они связаны друг с другом. Один обменник не зачислил вам деньги? Вот, все они нечестные! Лучше уж на бирже деньги менять!

Не нужно так, всех под одну гребенку. В сети интернет всегда можно найти немало сервисов, которые готовы обеспечить клиентов лучшими условиями обмена электронных денег и криптовалют. Взять, к примеру, сервис 101crypta.com. Постоянные клиенты прекрасно знают обо всех преимуществах:

• Выгодные курсы обмена. Независимо от того, хотите вы обменять, купить или продать Bitcoin в Москве, они всегда готовы предложить вам самые “вкусные” курсы, благодаря которым вы не только не потеряете деньги, но и сможете неплохо сэкономить.

• Возможность совершать обменные операции в режиме 24/7. Все сделки осуществляются в автоматическом режиме и всего за 5-30 минут. Исключением из правил могут считаться сделки по передаче денег курьером, а во всех остальных случаях вы получите средства так же быстро, как делаете себе чай или горячий шоколад.

• Никаких трудностей при заполнении заявок на обмен. Помните, как часто вам приходилось указывать в заявках совершенно ненужные данные, которые вдобавок носят конфиденциальный характер? Что вы чувствовали в этот момент? Вы спрашивали себя – зачем сервису вся эта информация, и для каких целей она будет использована. С 101crypta.com вы раз и навсегда забудете о такой проблеме, ведь они не просят вас указывать никаких данных, если они напрямую не связаны с обменом. Это не просто даст вам спокойствие и уверенность в безопасности, но и значительно сэкономит ваше время.

• Поддержка технических специалистов. Связаться с операторами при возникновении вопросов очень просто, для этого достаточно лишь заполнить форму обратной связи или написать в онлайн чат или телеграмм, либо на e-mail. С 10 до 20 часов вы получите оперативный ответ на свой запрос. Если он будет задан вне рабочее время, специалисты ответят вам, как только придут на свое рабочее место. Для этого они даже пожертвуют утренним кофе, ведь клиент всегда находится на самом первом месте.

• Анонимность транзакций. У всех клиентов, желающих обменять, купить или продать Bitcoin в Москве, возникает резонный вопрос: а гарантирует ли обменник безопасность сделки и всех моих данных? Как я могу быть уверен в том, что мои деньги просто не похитят злоумышленники? Не переживайте – благодаря использованию самых современных технологий безопасности, вероятность взлома системы равна нулю. Что касается ваших данных, они никогда и ни при каких обстоятельствах не передают их третьим лицам.

• Отсутствие задержек с зачислением средств. Знакомая картина: обменник обещает провести обмен биткоинов за “считанные минуты”, но вот проходит еще один час времени после отправки заявки на выполнение, а ваших денег все нет и нет. Они, словно девушки, опаздывают на свидание, вот только результат такого “опоздания” чаще всего оборачивается для клиента серьезными финансовыми потерями. Допустим, вы – криптотрейдер, и увидели отличную возможность для продажи биткоинов. Вы покупаете их у обменника, а он не зачисляет ваши деньги на кошелек. Итог – отличная финансовая возможность была упущена, ведь на тот момент, пока деньги были зачислены на счет, тренд уже успел измениться. Или же контрагенты, принимающие оплату в деньгах, выставили вам штраф за несвоевременное выполнение обязательств, просто потому, что ваш сервис не успел вовремя зачислить деньги на ваш счет, купив ваши биткоины. С сервисом 101crypta.com вам просто останется вспоминать эти неприятные ситуации, словно страшный сон. Они работают очень просто – получили заявку от клиента, после чего она выполнилась в автоматическом режиме. Максимальное время ожидания – 30 минут, да и то это исключение из правил. В большинстве случаев деньги зачисляются на кошелек за пару минут.

• Наличие программы лояльности и партнерской программы. Удивительно, почему только многие клиенты обменников упорно не желают проходить регистрацию… Конечно, проходить ее или нет – личное решение каждого, но учитывая тот факт, что подобная регистрация не отнимет более 3-5 минут, а взамен вы получите возможность экономить на обмене, зарабатывать на партнерской программе, просто делясь своей ссылкой со знакомыми и ничего не продавая им, а также первыми узнавать о специальных предложениях от нашего обменника, нам кажется, что инвестировать пару минут в настолько несложный процесс – это правильное решение. Ведь условия обмена настолько выгодны, что вы вряд ли сможете отказаться от того, чтобы снова и снова заходить к ним “на огонек”, проводя честный, быстрый и выгодный обмен, покупку или продажу Bitcoin в Москве.

С сервисом 101crypta.com вы всегда окажетесь на несколько шагов впереди других пользователей, а возможность выгодно обменять, купить или продать Bitcoin в Москве будет доступна вам всегда.