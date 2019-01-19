Все новости

19.01.19 / 18:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В акции памяти Маркелова и Бабуровой в Петербурге приняли участие 100 человек

Задержаний не было

Фото Уполномоченный по правам человека в Петербурге

В акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в Петербурге приняли участие 100 человек. Об этом в субботу сообщил пресс-служба уполномоченного по правам человека в городе.

Активисты встретились у станции метро «Чернышевская» в 14:00 часов. Они прошли до Воскресенской набережной, где возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Участники акции не использовали средства наглядной агитации и не скандировали лозунги. У многих на одежде были знаки с антифашистской символикой, отметили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов сопровождали активистов. Задержаний не было.

Напомним, активисты отправили запрос на согласование акции памяти. Власти Петербурга ее не одобрили. При этом, альтернативного варианта предоставлено не было. Полицейские сообщили собравшимся в субботу активистам, что выкрикивание лозунгов недопустимо.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

110 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.