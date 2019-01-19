В акции памяти Маркелова и Бабуровой в Петербурге приняли участие 100 человек Задержаний не было

В акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в Петербурге приняли участие 100 человек. Об этом в субботу сообщил пресс-служба уполномоченного по правам человека в городе.

Активисты встретились у станции метро «Чернышевская» в 14:00 часов. Они прошли до Воскресенской набережной, где возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Участники акции не использовали средства наглядной агитации и не скандировали лозунги. У многих на одежде были знаки с антифашистской символикой, отметили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов сопровождали активистов. Задержаний не было.

Напомним, активисты отправили запрос на согласование акции памяти. Власти Петербурга ее не одобрили. При этом, альтернативного варианта предоставлено не было. Полицейские сообщили собравшимся в субботу активистам, что выкрикивание лозунгов недопустимо.